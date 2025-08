Sentirsi piloti è più facile con le periferiche da corsa di Turtle Beach

Turtle Beach VelocityOne F-RX

Il nuovo volante formula Turtle Beach VelocityOne F-RX permette ai fan più accaniti di guidare il loro percorso stradale preferito con precisione e stile da gara. I dieci interruttori meccanici con retroilluminazione RGB e i cinque quadranti rotanti del volante F-RX consentono di accedere rapidamente alle funzioni più importanti per ottenere prestazioni superiori. Il cambio di marcia è rapido e preciso grazie ai due comandi magnetici, alle due palette della frizione e al cruscotto a LED dedicato al numero di giri, per garantire che ogni cambio sia temporizzato al meglio. Il design in alluminio a rilascio rapido e i materiali di qualità superiore da competizione conferiscono all'F-RX una sensazione coinvolgente e realistica che si adatta perfettamente agli assi K: Drive dei sistemi VelocityOne Race e VelocityOne Race KD3. Il volante VelocityOne F-RX sarà in vendita dal 9 settembre 2025 ed è disponibile per il pre-ordine da oggi sul sito turtlebeach.com e presso retailer selezionati in tutto il mondo al prezzo consigliato di €199.99 . Il kit originale di ruote e pedali Turtle Beach VelocityOne Race, con il suo motore a feedback di forza K:Drive da 7,2 Nm a trasmissione diretta e il sistema frenante Dynamic Brake Tek a celle di carico, è disponibile presso Turtle Beach e retailer selezionati in tutto il mondo al prezzo consigliato di $649.99 dollari.