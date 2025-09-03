Puma tinge di rosso le strade di Milano con il Tifosi Tram

PUMA è partner della Scuderia Ferrari HP dal 2005, condividendo vittorie e momenti indimenticabili dentro e fuori dalla pista. In occasione del ventesimo anniversario della collaborazione, PUMA continua a celebrare questo traguardo. Questa volta, i fan possono rivivere la legacy della leggendaria vittoria di Niki Lauda nel Campionato del Mondo di F1 del 1975 a Monza, attraverso un’esclusiva mostra che mette in luce la storia della partnership tra PUMA e Scuderia Ferrari HP.