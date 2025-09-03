Puma tinge di rosso le strade di Milano con il Tifosi Tram

© Ufficio Stampa
PUMA ha portato la passione dei Tifosi nel cuore di Milano con il Tifosi Tram, uno storico tram rosso milanese trasformato in una celebrazione itinerante di un momento speciale nella storia della Scuderia Ferrari HP, con cui quest’anno festeggia 20 anni di partnership.
PUMA è partner della Scuderia Ferrari HP dal 2005, condividendo vittorie e momenti indimenticabili dentro e fuori dalla pista. In occasione del ventesimo anniversario della collaborazione, PUMA continua a celebrare questo traguardo. Questa volta, i fan possono rivivere la legacy della leggendaria vittoria di Niki Lauda nel Campionato del Mondo di F1 del 1975 a Monza, attraverso un’esclusiva mostra che mette in luce la storia della partnership tra PUMA e Scuderia Ferrari HP.
“Da 20 anni, PUMA e Scuderia Ferrari condividono molto più che i successi in pista, condividiamo la passione per avvicinare il motorsport ai fan,” ha dichiarato Thomas Josnik, Vice President di PUMA Motorsport. “Il Tifosi Tram è più di un omaggio itinerante alla vittoria di Lauda nel 1975, è una celebrazione dell’energia che spinge entrambi i nostri brand verso il futuro.”
I fan sono saliti a bordo utilizzando ticket in stile vintage, per poi immergersi in un viaggio su uno storico tram milanese avvolto di rosso, che ha attraversato la città accompagnato da immagini e suoni coinvolgenti che hanno riportato i Tifosi indietro nel tempo, in quell’epoca speciale della Scuderia Ferrari HP.
Questo spettacolo urbano, anticipato e seguito sui social media, ha visto fan, media e creator condividere insieme l’emozione in diretta.
Il Tifosi Tram percorrerà le strade di Milano anche oggi 3 settembre, regalando un’esperienza indimenticabile a chi avrà l’opportunità di salirci a bordo.
