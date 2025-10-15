Porsche X Smeg: guidati dalla passione, definiti dal design

FRIGORIFERO FAB28 | 917 SALZBURG

Porsche x Smeg 917 Salzburg Red - Limited Edition è il modello più esclusivo della gamma di frigoriferi Porsche x Smeg. Sono disponibili solo 1.970 pezzi numerati, ciascuno identificato da una targhetta metallica che ne certifica l’unicità. Questa edizione limitata rende omaggio alla storica vittoria della Porsche 917 KH Salzburg alla 24 Ore di Le Mans del 1970, guidata da Hans Herrmann e Richard Attwood. L’iconico frigorifero Smeg è completamente personalizzato con gli elementi della livrea Porsche 917 KH Salzburg: il colore è il celebre 917 Salzburg Red, la caratteristica striscia Porsche attraversa la porta e i lati del frigorifero, mentre il numero 23 “lollipop” richiama il numero di partenza della Porsche vincitrice a Le Mans nel 1970. Il design della maniglia è calibrato sulle dimensioni del frigorifero per garantire un’armonia visiva e, così come il logo Smeg, è rifinito in nero opaco per conferire carattere all’estetica. Anche i profili interni sono personalizzati con una finitura più scura, in continuità con i dettagli esterni neri. Il risultato è un prodotto iconico Smeg, elevato da elementi distintivi dell’eredità Porsche.