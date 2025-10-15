Porsche X Smeg: guidati dalla passione, definiti dal design

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
In una straordinaria celebrazione di heritage, innovazione ed eccellenza nel design, Porsche e Smeg presentano una collaborazione rivoluzionaria che ridefinisce il punto d’incontro tra il prestigio automobilistico e l’home lifestyle contemporaneo. Due icone di performance, stile e innovazione si incontrano in una collezione di elettrodomestici, pensata per affascinare sia gli amanti del design sia gli appassionati di motori. La collezione comprende un’edizione limitata con l’iconico frigorifero FAB28 e una macchina da caffè automatica con macinacaffè integrato e un’altra edizione speciale di due colori in cui oltre al frigorifero ci sono frullatore, bollitore e tostapane.
Due storie leggendarie, una visione comune.
Uniti dalla passione per il design senza tempo, la maestria tecnica e la qualità senza compromessi, Porsche e Smeg firmano una capsule collection unica, che trascende l’ordinario e fonde l’adrenalina delle corse all’eleganza della vita contemporanea.
"Al centro di questa collaborazione c’è una filosofia condivisa: creare oggetti non solo funzionali, ma anche capaci di suscitare emozioni. Porsche, con la sua eredità di eccellenza ingegneristica e successi nel motorsport, e Smeg, celebre per i suoi elettrodomestici iconici e il gusto tutto italiano per il design, si sono unite per dar vita a una collezione tanto audace quanto affascinante", afferma Stefan Büscher, CEO di Porsche Lifestyle Group.
"In Smeg crediamo nel creare prodotti che sappiano trasmettere gioia attraverso il design e le prestazioni", afferma Vittorio Bertazzoni, Presidente di Smeg. "Collaborare con Porsche ci ha permesso di superare i confini di ciò che un elettrodomestico da cucina può rappresentare. Questa collezione è un omaggio all’artigianalità, alla nostra storia e alla bellezza dei gesti quotidiani."
Un omaggio alla prima vittoria assoluta di Porsche alla 24 Ore di Le Mans
La collaborazione Porsche x Smeg prende forma in un’edizione limitata ispirata alla leggendaria Porsche 917 KH nella sua iconica livrea Salzburg - l’auto che regalò a Porsche la sua prima vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans nel 1970.
Protagonisti di questa serie esclusiva sono un frigorifero rosso dal design audace e una macchina da caffè automatica coordinata, ciascuno prodotto in 1.970 esemplari numerati.
Questi oggetti vanno oltre la semplice funzionalità: sono vere e proprie dichiarazioni di stile, intrise di eredità motoristica e pensate per chi sa apprezzare l’eccezionale.
La collaborazione si amplia con due ulteriori linee esclusive, proposte nelle tonalità Carrara White e Shade Green – colori distintivi del mondo Porsche, reinterpretati attraverso la sensibilità del design italiano. Ogni gamma include una selezione curata degli elettrodomestici Smeg più iconici, come il frigorifero FAB28, il tostapane, il bollitore e il frullatore, tutti arricchiti da elementi tipici del design Porsche: finiture in nero opaco, sottili stripes decorative e silhouette pulite, scolpite con eleganza.
Questa collaborazione va oltre la semplice forma: è la fusione di due mondi. È l’adrenalina della pista che si fonde con il calore della casa. Celebra quei dettagli che trasformano la vita in qualcosa di straordinario, parlando a collezionisti, appassionati e puristi del design. È pensata per chi sa leggere la poesia nella precisione e trova ispirazione nell’incontro tra tradizione e lifestyle.
Dal rombo della pista al delicato suono del rituale mattutino, Porsche e Smeg raccontano un nuovo capitolo di lusso funzionale.
La collezione Porsche x Smeg comprende i seguenti prodotti:
FRIGORIFERO FAB28 | 917 SALZBURG
Porsche x Smeg 917 Salzburg Red - Limited Edition è il modello più esclusivo della gamma di frigoriferi Porsche x Smeg. Sono disponibili solo 1.970 pezzi numerati, ciascuno identificato da una targhetta metallica che ne certifica l’unicità. Questa edizione limitata rende omaggio alla storica vittoria della Porsche 917 KH Salzburg alla 24 Ore di Le Mans del 1970, guidata da Hans Herrmann e Richard Attwood. L’iconico frigorifero Smeg è completamente personalizzato con gli elementi della livrea Porsche 917 KH Salzburg: il colore è il celebre 917 Salzburg Red, la caratteristica striscia Porsche attraversa la porta e i lati del frigorifero, mentre il numero 23 “lollipop” richiama il numero di partenza della Porsche vincitrice a Le Mans nel 1970. Il design della maniglia è calibrato sulle dimensioni del frigorifero per garantire un’armonia visiva e, così come il logo Smeg, è rifinito in nero opaco per conferire carattere all’estetica. Anche i profili interni sono personalizzati con una finitura più scura, in continuità con i dettagli esterni neri. Il risultato è un prodotto iconico Smeg, elevato da elementi distintivi dell’eredità Porsche.
MACCHINA DA CAFFÈ AUTOMATICA BCC12 | 917 SALZBURG RED
La macchina da caffè automatica Porsche x Smeg 917 Salzburg Red - Limited Edition è il piccolo elettrodomestico più esclusivo della collezione Porsche x Smeg. Anche per questo prodotto, sono disponibili solo 1.970 unità numerate in tutto il mondo, ciascuna contrassegnata da una targhetta metallica che ne certifica l’unicità. Questa edizione celebra la leggendaria vittoria della Porsche 917 KH Salzburg alla 24 Ore di Le Mans del 1970.
La scocca della macchina da caffè è rifinita nel colore 917 Salzburg Red, impreziosita dal numero di gara 23 e dalla scritta Porsche sui lati, un chiaro omaggio all’iconica vettura da corsa. Gli accenti in nero opaco, dal pannello frontale alla lancia vapore fino alla griglia raccogligocce, richiamano i dettagli audaci tipici dell’eredità stilistica Porsche. Oltre al design, questa macchina garantisce un caffè di qualità professionale con la semplice pressione di un tasto. È dotata di macinacaffè integrato, per assicurare che ogni tazza nasca da chicchi appena macinati. Compatta ma potente, ogni suo dettaglio è studiato per bilanciare stile e funzionalità. La macchina da caffè automatica Porsche x Smeg 917 Salzburg Red unisce l’eredità delle corse alla maestria artigianale del caffè, trasformando ogni tazza in un’esperienza unica.
FRIGORIFERO FAB 28 | CARRARA WHITE E SHADE GREEN
Il frigorifero Porsche x Smeg offre una capacità di 270 litri, affiancata da un congelatore da 26 litri. Questo modello iconico di Smeg è arricchito da dettagli di design ispirati a Porsche, come la porta e la maniglia, entrambe modellate sulla linea della Porsche 911 GT3 RS. La maniglia, calibrata nelle proporzioni, si integra armoniosamente con le dimensioni complessive, garantendo un’estetica equilibrata. Disponibile nelle prestigiose finiture Carrara White e Shade Green, il prodotto si distingue per la caratteristica striscia Porsche che percorre porta e lati. Gli accenti in nero opaco della maniglia e del logo Smeg conferiscono personalità all’insieme, mentre i profili interni presentano una finitura più scura, in continuità con i dettagli esterni. Il risultato è un elettrodomestico iconico, dove l’eleganza Smeg si fonde con l’heritage Porsche.
TOSTAPANE – TSF01 | CARRARA WHITE E SHADE GREEN
Il tostapane Porsche x Smeg unisce design iconico e funzionalità. Ispirato allo stile degli anni ’50, presenta la caratteristica linea Porsche che attraversa la scocca nelle finiture Carrara White e Shade Green, arricchita da dettagli ricercati come gli accenti in nero opaco e la manopola di controllo numerata su misura. Grazie ai 6 livelli di tostatura, garantisce sempre la croccantezza perfetta, offrendo inoltre tre funzioni versatili: riscaldamento, per riscaldare fette già tostate; scongelamento per il pane surgelato; e bagel, per tostare un solo lato. Più di un semplice elettrodomestico, è un vero oggetto di design che fonde l’eleganza senza tempo di Smeg con lo spirito audace e sportivo di Porsche, aggiungendo stile e personalità a qualsiasi cucina.
BOLLITORE – KLF03 | CARRARA WHITE E SHADE GREEN
Il bollitore Porsche x Smeg unisce funzionalità e design, ideale per la preparazione di qualsiasi bevanda calda. Combina lo stile anni ’50 di Smeg con l’inconfondibile estetica Porsche. La caratteristica striscia Porsche attraversa la scocca nelle finiture Carrara White e Shade Green, mentre gli accenti in nero opaco su manico, base e beccuccio aggiungono carattere. Il quadrante della temperatura è numerato su misura, con icone ispirate al mondo Porsche, per un tocco distintivo. Con una capacità di 1,7 litri – pari a circa 7 tazze – è perfetto sia per momenti di relax individuale sia per occasioni conviviali. Il coperchio con apertura soft (Soft Opening) assicura un utilizzo fluido, mentre il filtro anticalcare in acciaio inox removibile mantiene l’acqua pulita. La base girevole a 360° consente un posizionamento flessibile, e lo spegnimento automatico a 100 °C garantisce sicurezza e tranquillità.
FRULLATORE – BLF03 | CARRARA WHITE E SHADE GREEN
Il frullatore Porsche x Smeg è uno strumento da cucina pratico e di stile. Unisce l’estetica anni ’50 di Smeg al design pulito e sportivo di Porsche, portando funzionalità e carattere direttamente sul piano di lavoro. La livrea è arricchita dalla classica striscia Porsche sulle finiture Carrara White e Shade Green, con dettagli in nero opaco su vari elementi, tra cui la manopola di controllo, la base e la caraffa. La numerazione personalizzata aggiunge un tocco discreto ma distintivo ispirato all’universo Porsche. Dispone di quattro velocità manuali e tre programmi preimpostati - Smoothie, Green Smoothie e Tritaghiaccio - per risultati precisi e versatili, oltre alla funzione Pulse, con tre livelli di intensità, consente una personalizzazione delle preparazioni. La funzione autopulizia semplifica la manutenzione quotidiana, mentre il tappo con misurino integrato permette di aggiungere ingredienti in tutta sicurezza durante l’uso.
La collezione Porsche x Smeg sarà disponibile a partire dal 15 ottobre, in esclusiva presso i flagship store Smeg e i rivenditori autorizzati, i Porsche Design Shop, una selezione di Porsche Center, le piattaforme online ufficiali di entrambi i brand e in boutique di design e concept store selezionati.