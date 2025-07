Oakley Plantaris TI: ispirato alla natura in versione premium

Come la natura, che sa adattarsi con istinto e intelligenza, Plantaris Ti si trasforma con un gesto: grazie alle aste regolabili e al nasello rimovibile, si può cambiare stile e funzione in base all’umore. Il design delle aste e le estremità in silicone trasparente si ispirano alle zampe delle rane, rivelando la venatura dell’intricata struttura interna. La montatura in titanio premium è leggera e robusta – un nuovo standard di comfort e resistenza. Completano il modello le lenti con tecnologia Prizm™, per un’esperienza visiva amplificata in ogni aspetto. Disponibile dal 31 luglio.