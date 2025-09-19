Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
1 di 17
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

LA NOVITà

Oakley Meta Vanguard, un nuovo modo di fare sport e... video

Meta ha annunciato la prossima evoluzione: Oakley Meta Vanguard, una linea di Performance AI Glasses per chi non si accontenta di superare i limiti, ma ne inventa di nuovi.

19 Set 2025 - 16:27
17 foto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri