Oakley Meta HSTN sbarca a Milano: Pop-Up in Brera

Meta sbarca a Milano con Ray-Ban e Oakley. EssilorLuxottica apre le porte del nuovo AI Pop-Up nel cuore del quartiere Brera di Milano (Via Fiori Chiari 16). Aperto fino al 28 settembre.
Il pop-up di Brera è molto più di un semplice store: è un hub interattivo dove i visitatori possono scoprire come gli occhiali AI stiano ridefinendo il concetto di wearable — non più semplici gadget, ma elementi essenziali dello stile di vita, perfettamente integrati con moda, sport e vita quotidiana.
Dai modelli più audaci a design più discreti, da quelli sartoriali alle versioni pensate per lo sport, esiste uno stile di occhiale AI per ogni versione di te. Che si tratti dell’estetica intramontabile di Ray-Ban Meta o del design ad alte prestazioni di Oakley Meta, le nuove collezioni uniscono tecnologia d’avanguardia e stile inconfondibile.
All’interno del pop-up, i visitatori potranno scoprire d emo pratiche dei prodotti con funzionalità Meta AI. L’AI Pop-Up store di Brera rimarrà aperto fino al 28 settembre, accogliendo milanesi e visitatori da tutto il mondo per scoprire come EssilorLuxottica e Meta stiano tracciando il futuro dell’incontro tra tecnologia, moda e connessione umana.
