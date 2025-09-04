No/Faith Studios reinterpreta la sneaker Talon di Puma

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
La silhouette della sneaker Talon di PUMA viene reinterpretata da NO/FAITH Studios.
L'audace rivisitazione della Talon si distingue per l'aspetto in denim vissuto con una patina consumata, pannelli unici che richiamano le uniformi da corsa vintage e una gabbia esterna che ancora la sneaker al design contemporaneo. Il risultato è una sneaker che sembra riemersa dal passato Y2K, ma fusa con sensibilità moderne legate alle performance.
Intrisa di texture e colori cupi, la campagna è stata catturata da Beltran Gonzalez, che adotta il suo approccio caratteristico alla composizione, esprimendo temi di autenticità, vulnerabilità e introspezione in un arrangiamento visivo malinconico ma umanistico, che mette in luce l’interpretazione intensa della Talon da parte di NO/FAITH Studios.
Lanciata originariamente nel 2004, la Talon era una sneaker ispirata all'estetica Y2K, nota per la silhouette low-profile e le sue linee ondulate uniche che attraversano la tomaia.
Commenti (0)