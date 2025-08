Nintendo Direct: tutte le novità in arrivo nel Partner Showcase

Gli annunci hanno incluso la presentazione di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, il nuovo capitolo della serie Monster Hunter Stories, in arrivo su Nintendo Switch 2, e nuovi dettagli su EA SPORTS FC 26, il nuovo titolo dell’iconica serie calcistica che permetterà a tutti gli appassionati di scendere in campo su Nintendo Switch 2. Potrai anche rilassarti attorno al fuoco in Chillin’ by the Fire.



Torna nel mondo della malavita giapponese con Yakuza Kiwami 2 e Yakuza Kiwami, in arrivo per Nintendo Switch 2. Rituffati nelle epiche avventure dell’RPG FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles – Nintendo Switch 2 Edition per Nintendo Switch 2, che avrà anche una versione per Nintendo Switch.