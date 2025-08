La chef di Jovanotti al "Jova Bike Party" con una bici vestita Givi

GIVI BIKE, il brand del gruppo GIVI nato per sostenere uno stile di vita green, non poteva non essere presente all’evento ambientalista dell’anno, il "Jova Bike Party", concerto di Jovanotti dello scorso 26 luglio ai Laghi di Fusine in Friuli, dove il pubblico era tenuto ad arrivare sulle due ruote. Così ha fatto anche la ‘Cheffa’ del cantante, Maria Vittoria Griffoni, ciclista e cuoca dei PalaJova arrivata da Jesi pedalando per circa 550 km. Dichiara:”Un'esperienza unica. La natura, l'aria, la libertà che trasmette la bicicletta sono elementi perfetti per vivere e stare bene. È stata una sfida arrivare fino in Friuli, ma grazie a questi professionisti e al "capo" mi sono sentita sicura e sono riuscita a completare il viaggio. Un percorso bellissimo, ricco di emozioni perché "pieno di vita" proprio come direbbe e ha scritto Lorenzo in una delle sue tante canzoni”. Pare che Jovanotti stesso abbia percorso 770 km in bici da Cortona. Il mondo del ciclismo era ben rappresentato anche da Daniele Bennati, pluripremiato campione ed ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo. Maria Vittoria Griffoni ha scelto la Linea Adventure composta da una borsa da sella HUMP_R, una da telaio HILL, una da manubrio CLIMB, una coppia di borse da forcella CARRIER da 3,5lt, e una borsa per tubo superiore PICKER.