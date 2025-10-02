Kappa, una camicia speciale per il VR46 Racing Team in Indonesia

Con l’attesissimo Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 alle porte che si terrà al Pertamina Mandalika International Circuit dal 3 al 5 ottobre, Kappa®, sponsor tecnico del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, presenta la camicia ufficiale sviluppata appositamente per questo prestigioso evento motociclistico per il team. Il design della camicia si ispira nelle linee alla tradizionale camicia Batik indonesiana, con i colori rosso e bianco della bandiera nazionale e richiami stilistici al circuito di Mandalika stesso. I dettagli sull’orlo delle maniche e lungo la linea dei bottoni richiamano infatti le decorazioni delle aree di fuga del tracciato, creando un legame unico tra cultura locale e sport motoristici. I piloti Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, meccanici e tutto lo staff del VR46 Racing Team indosseranno la camicia all’interno del circuito durante le prove, la Sprint Race del sabato e la gara della domenica.