Halloween si avvicina: i costumi per una notte da brivido

Città del sole lancia la nuova collezione per i bambini in vista del 31 ottobre
La notte più spaventosa dell'anno si avvicina e Città del sole, punto di riferimento per giochi educativi e creativi, presenta la sua nuova collezione da paura dedicata ad Halloween, disponibile online e in tutti i negozi. Il 31 ottobre diventa ancora più speciale con la nuova gamma di costumi pensati per accompagnare i bambini in ogni fase della loro crescita, da chi muove i primi passi ai bambini di 7-8 anni. Intramontabile il costume da Fantasma che fluttua leggero e la simpatica Zucca che illumina ogni festa con il suo sorriso arancione. L'avventura si fa ancora più intrigante con lo Scheletro che svela i misteri della notte e il costume da Gatto Nero che incarna tutta l'eleganza felina. Chi sente di avere la magia in sé potrà realizzare il sogno di diventare una vera Strega, pronta a volare sulla scopa e preparare pozioni misteriose.
Per coloro che invece vogliono puntare su un travestimento mostruoso basterà solo un mantello peloso. Perché ogni travestimento sia davvero perfetto e super spaventoso, la collezione si arricchisce di una gamma completa di accessori studiati per aggiungere quel tocco finale che rende ogni costume unico. La molletta ragno per capelli si abbina perfettamente alla collana piena di aracnidi e ragnatele. Basta la collana scheletro per rendere spettacolare un abito nero… e come fare a meno del cerchietto con i pipistrelli svolazzanti? Meraviglioso il kit con la collana pipistrello e anello zucca. Ogni look da brivido che si rispetti ha bisogno dei fantastici adesivi spaventosissimi da usare anche come orecchini. L'intera collezione Halloween è disponibile nei punti vendita Città del sole.