Gli Oakley firmati Kylian Mbappé

La Signature Series Kylian Mbappé propone due modelli che si distinguono per stile, performance e carattere. Lateralis, nella tonalità ambra scuro opaco con lenti Prizm™ Ruby, richiama le iconiche linee avvolgenti della fine degli anni ’90, con una silhouette scolpita pensata per offrire stabilità e comfort, grazie a naselli integrati e terminali in gomma stampata. Enigma Mass, proposto in una raffinata versione ambra scuro traslucido, sfoggia una montatura squadrata dal design minimale, compatibile con lenti da vista, dotata di naselli TruBridge™ per un comfort personalizzato e una vestibilità perfetta tutto il giorno. Il modello Lateralis è impreziosito dalla firma incisa di Mbappé sulla lente, mentre entrambi i modelli sfoggiano il logo Oakley® Ellipse sulle aste e sono accompagnati da una microbag personalizzata.