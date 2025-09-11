Gli Oakley firmati Kylian Mbappé

© Ufficio Stampa
Il futuro è pronto a svelarsi con la Signature Series Oakley® in collaborazione con Kylian Mbappé, una collezione che cattura tutta la grinta e la precisione di uno degli atleti più straordinari della scena mondiale. Icona globale e talento generazionale, Kylian Mbappé continua a ridefinire i confini, fondendo eredità e innovazione in un’unica visione audace e consapevole. Parte integrante del progetto Artifacts From The Future – innovazioni nate per il domani e disponibili già oggi – la Signature Series propone due modelli esclusivi: Lateralis ed Enigma Mass, reinterpretati in inedite combinazioni cromatiche.
“Oakley è parte della mia visione del futuro dal 2021,” racconta Kylian Mbappé. “Questa Signature Series riflette esattamente il mio modo di giocare: sicurezza, concentrazione e sguardo sempre rivolto avanti. Questi occhiali rappresentano questa mentalità, e spero possano ispirare la prossima generazione a inseguire i propri sogni e reinventare il proprio modo di vedere il mondo.”
La Signature Series Kylian Mbappé propone due modelli che si distinguono per stile, performance e carattere. Lateralis, nella tonalità ambra scuro opaco con lenti Prizm™ Ruby, richiama le iconiche linee avvolgenti della fine degli anni ’90, con una silhouette scolpita pensata per offrire stabilità e comfort, grazie a naselli integrati e terminali in gomma stampata. Enigma Mass, proposto in una raffinata versione ambra scuro traslucido, sfoggia una montatura squadrata dal design minimale, compatibile con lenti da vista, dotata di naselli TruBridge™ per un comfort personalizzato e una vestibilità perfetta tutto il giorno. Il modello Lateralis è impreziosito dalla firma incisa di Mbappé sulla lente, mentre entrambi i modelli sfoggiano il logo Oakley® Ellipse sulle aste e sono accompagnati da una microbag personalizzata.
La Signature Series Kylian Mbappé, con Lateralis ed Enigma Mass, sarà disponibile a partire dall'11 settembre su Oakley.com, nei negozi Oakley e in una selezione di store partner in tutto il mondo.
