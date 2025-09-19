AUTUNNO-INVERNO Elisabetta Canalis e Lifestyle high-end ONE, quando lo sport è moda

Elisabetta Canalis è la testimonial di eccezione della campagna dedicata alla collezione lifestyle high-end di Macron, a pochi giorni dal debutto di O.N.E. – Own Nothing Else. L’attrice e conduttrice italiana è icona del fitness e perfetta ambassador del concetto di Activefashion. O.N.E. – Own Nothing Else è una collezione che trasforma la cultura dello sport in un linguaggio di moda contemporanea, dove il savoir faire della moda italiana incontra l’innovazione dei tessuti tecnici. Nascono così capi seasonless, versatili e performanti, pensati per lui e per lei. Con Macron O.N.E. funzionalità e stile diventano una cosa sola. La linea è concepita per vestire ogni periodo dell’anno, ma la campagna con Elisabetta Canalis concentra l’attenzione in particolare sui capi più adatti per l’autunno-inverno: cappotti uomo e donna in lana e neoprene, giacche imbottite eleganti e funzionali, e una palette di tonalità scure in cui il nero è protagonista, affiancato dal blu navy per il maschile e dall’avorio per il femminile.