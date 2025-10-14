Crea il tuo personaggio Funko con Pop! Yourself

“Siamo entusiasti di portare Pop! Yourself anche in Europa - ha dichiarato Jen Hann, General Manager – Pop! Yourself - . Con Pop! Yourself, ognuno può diventare protagonista della propria storia. Grazie alla personalizzazione e a una vasta scelta di accessori, questo progetto celebra l’unicità delle persone ed è il regalo perfetto per ogni occasione speciale”.