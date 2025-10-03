arena lancia la collezione 2025 per la sensibilizzazione sul tumore al seno

"Per il quinto anno consecutivo, arena e Keep A Breast uniscono le forze per lanciare l'edizione 2025 della nostra collezione per la sensibilizzazione sul tumore al seno" afferma Maritxu Darrigrand, Presidente dell'associazione Keep A Breast Europe. "Siamo davvero felici di questa continua collaborazione, che aiuta a diffondere il nostro messaggio nel mondo dello sport e a connettersi con migliaia di giovani. La nostra missione è ridurre i rischi di tumore al seno e il suo impatto globale attraverso arte, educazione, prevenzione e azione. Crediamo fermamente che la diagnosi precoce sia la chiave per la prevenzione. La nostra app gratuita offre una guida passo dopo passo per l'auto-esame, già adottata da oltre 50.000 utenti che ne apprezzano la semplicità e l'accessibilità. Siamo anche profondamente grati per il supporto dei migliori atleti di arena: unire le forze in questo modo ha davvero il potere di salvare vite". "Il nostro impegno va ben oltre il sostegno finanziario" afferma Kamila Pilwein, Global Marketing & Trade Marketing Director di arena. "Radicati nel nostro valore fondamentale di sostenere le comunità che serviamo, inclusa la comunità di Planet Water, ci impegniamo a stare al fianco di coloro che affrontano con coraggio il tumore al seno, offrendo non solo incoraggiamento, ma un supporto costante e significativo in ogni fase del percorso". Il supporto di arena e dei suoi eccezionali atleti è stato un elemento chiave nel nostro impegno a contribuire a una causa così importante.