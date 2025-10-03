arena lancia la collezione 2025 per la sensibilizzazione sul tumore al seno

© Ufficio Stampa
Presentata l'edizione realizzata insieme a Keep A Breast Foundation
In onore del Mese della Sensibilizzazione sul Tumore al Seno, arena ha presentato l'edizione 2025 della sua Breast Cancer Awareness Collection. Questa iniziativa mira a sottolineare l'importanza della diagnosi precoce e a sostenere le persone colpite dal tumore al seno. Per questa edizione, il 50% dei profitti totali derivanti dalle vendite sarà devoluto a Keep A Breast Foundation in Europa, un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro dedicata a ridurre il rischio di tumore al seno e il suo impatto globale attraverso arte, educazione, prevenzione e azione. Questo lancio segna il quinto anno consecutivo di collaborazione. La Keep A Breast Foundation festeggia quest'anno il suo 25° anniversario. Nata nel 2000 come mostra di calchi di seni, si è poi ampliata fino a diventare un'organizzazione unica, caratterizzata dalla sua dedizione a fornire a giovani di tutto il mondo un'educazione essenziale sulla salute del seno e un sostegno incrollabile. La collezione arena Breast Cancer Awareness presenta sfumature di rosa con un motivo a onde sovrapposte, un richiamo al tema delle onde dell'acqua, da sempre un elemento primario per arena. La capsule di quest'anno include due costumi da bagno da donna (con lace back e lightdrop back), un brief da uomo da 7 cm, una cuffia in HD e uno zaino arena One Go da 45L. Entrambi i costumi da bagno sono realizzati al 100% in poliestere riciclato.
"Per il quinto anno consecutivo, arena e Keep A Breast uniscono le forze per lanciare l'edizione 2025 della nostra collezione per la sensibilizzazione sul tumore al seno" afferma Maritxu Darrigrand, Presidente dell'associazione Keep A Breast Europe. "Siamo davvero felici di questa continua collaborazione, che aiuta a diffondere il nostro messaggio nel mondo dello sport e a connettersi con migliaia di giovani. La nostra missione è ridurre i rischi di tumore al seno e il suo impatto globale attraverso arte, educazione, prevenzione e azione. Crediamo fermamente che la diagnosi precoce sia la chiave per la prevenzione. La nostra app gratuita offre una guida passo dopo passo per l'auto-esame, già adottata da oltre 50.000 utenti che ne apprezzano la semplicità e l'accessibilità. Siamo anche profondamente grati per il supporto dei migliori atleti di arena: unire le forze in questo modo ha davvero il potere di salvare vite". "Il nostro impegno va ben oltre il sostegno finanziario" afferma Kamila Pilwein, Global Marketing & Trade Marketing Director di arena. "Radicati nel nostro valore fondamentale di sostenere le comunità che serviamo, inclusa la comunità di Planet Water, ci impegniamo a stare al fianco di coloro che affrontano con coraggio il tumore al seno, offrendo non solo incoraggiamento, ma un supporto costante e significativo in ogni fase del percorso". Il supporto di arena e dei suoi eccezionali atleti è stato un elemento chiave nel nostro impegno a contribuire a una causa così importante.
"Il tumore al seno può colpire chiunque" afferma Leonie Beck, campionessa del mondo neo 5 km e 10 km in acque libere (Fukuoka 2023). "L'ho visto nella mia stessa famiglia. Qualche anno fa, a mia zia è stato diagnosticato, ma grazie alla diagnosi precoce e al trattamento giusto, è riuscita a superarlo. Vedere il suo percorso in prima persona mi ha mostrato quanto siano cruciali la consapevolezza e i controlli regolari. Ecco perché sono orgogliosa di sostenere la campagna di arena e il lavoro di Keep A Breast. Insieme, possiamo aumentare la consapevolezza, promuovere la prevenzione e, in definitiva, salvare vite".
Noé Ponti, medaglia olimpica nei 100 metri farfalla (Tokyo 2020), afferma: "Sono molto grato ad arena per avermi coinvolto come testimonial per promuovere la raccolta fondi per la Keep A Breast Foundation attraverso la vendita della nuova Breast Cancer Awareness collection, in occasione del Mese della Sensibilizzazione sul Tumore al Seno. Sono da tempo sensibile al tema della prevenzione di questa malattia, così come della ricerca sul cancro in generale. È quindi con convinzione ed emozione che ho accettato di collaborare con arena in questa iniziativa, che spero avrà tutto il successo che merita, a sostegno di una causa così importante. Ogni piccolo gesto conta: unitevi a noi per fare la differenza".
Con questa collezione in edizione limitata, arena abbraccia il ruolo cruciale dell'educazione e della diagnosi precoce e lancerà e promuoverà la collezione durante il "Mese Rosa" di ottobre, dedicato a questa importante causa.
