Inter, Augustina Gandolfo è la fidanzata di Lautaro Martinez Lautaro Martinez sta entrando sempre più nei meccanismi dell'Inter, come dimostrano il gol al Cagliari e il contributo nel pareggio contro il Barcellona, per la gioia dei tifosi nerazzurri ma anche di Agustina Gandolfo, la sua fidanzata. La modella argentina delizia anche i follower su Instagram come dimostrano queste foto. >