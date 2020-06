Tesla, nuovi acquisti per le batterie

Per i suoi impianti in Cina e in Germania, Elon Musk pare si sia accordato con la società svizzera Glencore, la più grande azienda al mondo di commercio di materie prime. Il cobalto è un elemento fondamentale per la produzione delle batterie e Glencore lo estrae nella Repubblica democratica del Congo. A febbraio era però circolata una voce secondo cui Tesla volesse abbandonare il cobalto (materiale molto costoso) almeno per la produzione della Model 3, appena entrata in produzione in Cina.