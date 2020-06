Sconti in autostrada per le auto elettriche

PROGETTO PILOTA

Dal 15 giugno sono partiti gli sconti per le elettriche in due tratti delle autostrade italiane. Il progetto pilota, infatti, consente di usufruire di uno sconto sul pedaggio per chi è in possesso di un’auto elettrica. I tratti interessati sono la A35 Brescia-Bergamo-Milano (Brebemi) e la A58 Tangenziale Est esterna di Milano (TEEM). Con il Telepass, lo sconto per le vetture a batteria sarà del 30%.

L’iniziativa, la prima in Italia, segue il filone di alcune iniziative simili già attuate in Europa per agevolare e incentivare l’adozione della mobilità sostenibile. Per chi è possessore di Telepass Business o Family e dunque ha già uno sconto del 20%, con l’ulteriore sconto del 30% nelle due tratte previste si avrà di fatto un dimezzamento della tariffa.

Questa agevolazione si unisce ad altre che sono già in vigore per i possessori di auto elettriche: oltre agli incentivi per l’acquisto statali o locali, ci sono gli sconti per i parcheggi e il bollo gratuito in molte regioni.