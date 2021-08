Plastica ecologica dai noccioli d’oliva

Le olive rappresentano un ingrediente fondamentale ed estremamente versatile per la dieta dei paesi mediterranei. Se l’oliva è l’abbinamento perfetto durante gli aperitivi, da quelle servite nel Martini Cocktail a quelle che si mangiano accompagnate da taralli e patatine, l’olio d’oliva è il condimento per eccellenza della Dieta Mediterranea. Non a caso Italia, Spagna e Grecia sono i maggiori produttori ed esportatori mondiali di olio d’oliva ed è proprio in Spagna che alcuni ricercatori hanno sviluppato Oliplast, un nuovo materiale di imballaggio a base biologica ed ecosostenibile che può essere utilizzato per realizzare prodotti legati al confezionamento dell’olio d’oliva come ad esempio vassoi, piatti, tappi e contenitori.