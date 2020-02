Nuova Audi A3, il riciclo virtuoso

Sul fronte della mobilità sostenibile Audi non si sta muovendo esclusivamente nello sviluppo dei propulsori elettrici. L’utilizzo di materiali riciclati è uno dei pilastri della casa di Ingolstadt . Nella quarta generazione della A3 vengono adottati per la prima volta rivestimenti ottenuti dal processo di lavorazione delle bottiglie di plastica da un litro e mezzo. Per quanto riguarda i sedili vengono utilizzate 45 bottiglie, mentre ne servono 62 per realizzare le moquette. Le bottiglie vengono pressate e compattate, successivamente vengono suddivise in base al colore e allo stato di conservazione. Quindi, dopo un processo di fusione, vengono prodotti filamenti di plastica, avvolti su bobine, destinati alla produzione di tessuti. Sulla nuova Audi A3 si è arrivati all’89% di utilizzo di materiali riciclati, con l’obiettivo di arrivare al 100% per quanto riguarda i rivestimenti