Moto elettriche. boom di vendite nel 2019 in Europa

E-planet

È una crescita esponenziale quella del mercato delle moto elettriche che, nei primi sei mesi del 2019, ha fatto registrare un progresso complessivo del 70%. Dalle 21.062 immatricolazioni del 2018 si è passati alle 35.810 unita dal 1 gennaio al 30 giugno. I numeri più importanti riguardano ovviamente scooter e ciclomotori, ideali per muoversi in città Infatti l'incremento è del 75%, per 28.577 modelli venduti

È dell'82% la crescita del comparto moto, ma tradotto in numeri si tratta di 5.812 mezzi immatricolati. L'unica voce negativa riguarda i quadricicli, che nel rapporto 2018/2019 hanno perso il 13% passando all'analisi delle vendite per singola nazione in testa resta la Francia, accompagnata sul podio da Belgio e Olanda. Seguono Spagna e Italia, con 2.426 mezzi elettrici venduti che rappresentano un progresso dell'86,2% rispetto ai primi sei mesi del 2018.

Se ci concentriamo sul mercato italiano la cifra che balza all'occhio è il +146% del comparto scooter e ciclomotori, salito a quota 1.468 immatricolazioni. Cresce anche la vendita di moto, mentre cala (-15,2%), seguendo il trend continentale, il settore quadricicli.