Leaf diventa grande e compie 10 anni

Nissan celebra dieci anni di LEAF, il primo veicolo 100% elettrico per il mercato di massa. Nel 2011, è stata la prima auto elettrica al mondo ad aggiudicarsi il titolo di European Car of the Year (in 47 anni di storia del premio). Molti gli sviluppi in questi due lustri, dalla potenza più che raddoppiata rispetto agli esordi, alle tecnologie come il sistema e-Pedal, che consente di guidare con un solo pedale, ottimizzando la frenata rigenerativa e la modalità di guida ECO.