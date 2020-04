La mobilità sostenibile sui banchi (on-line) di scuola

IL PROGETTO

Lezioni on-line sulla mobilità sostenibile, il risparmio energetico e l'ecologia nella propria città, il tutto per sfruttare e far fruttare questo periodo di immobilità forzata. È il progetto di Euromobility, associazione italiana per la mobilità sostenibile, che in questa pausa forzata del Paese, vuole coinvolgere il maggior numero di scuole e cittadini per un grande programma di sensibilizzazione. Da martedì 28 aprile fino a fine anno scolastico, due volte a settimana (martedì e giovedì alle ore 17.00) una serie di video-lezioni sulla mobilità sostenibile, rivolte gratuitamente a tutte le scuole italiane con idee di attività didattiche pensate per sensibilizzare i giovani a cambiare abitudini e a farli diventare protagonisti nell’elaborazione dei futuri programmi di mobilità urbana e scolastica.

In un periodo di didattica a distanza, un progetto di coinvolgimento per stimolare il senso di appartenenza per i ragazzi costretti a casa, lontani da amici e compagni di scuola.

Progetto che si prefigge anche di innescare una riflessione sul futuro della mobilità nelle nostre città, prendendo forzatamente come esempio il momento attuale di mobilità azzerata e livelli dell'inquinamento calati. Le video-lezioni della durata di 45 minuti si terranno in diretta on-line sulla piattaforma messa a disposizione da Euromobility, ma potranno anche essere seguite in differita su un apposito canale.