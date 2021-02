In bici con Bosch: pedalare con la tecnologia

Emtb

Motore più performante e un ciclocomputer all'avanguardia

di

SIMONE REDAELLI

Paesaggio migliore non c'era per testare le novità Bosch legate al mondo eBike. Tra le nevi della Val Ferret, ai piedi del Monte Bianco, siamo saliti in sella a una eMTB che ci ha davvero stupito per le sue prestazioni. Potenza e tecnologia unite insieme per creare un vero gioiello all'avanguardia. La spinta del motore Performance Line CX ci ha lasciato, infatti, senza parole. I numeri sono lì a testimoniarlo: coppia massima a 85 Nm. In modalità turbo una vera e propria "fucilata" per arrampicarsi anche sui terreni più impervi. Nonostante la potenza, l'erogazione è dolce e piacevole: un aiuto fondamentale per le gambe.









































































































Snello e compatto nella sua struttura con un peso di soli 2,9 kg che lo rende ancora più efficace. Il motore più estremo della gamma Bosch. Quattro le modalità di viaggio: Turbo, come detto, eMTB, Tour ed Eco, utile per rientrare a casa quando l'autonomia scarseggia.

Al motore si aggiunge il ciclocomputer Nyon che non ha nulla da invidiare a quelli delle auto. Tutto touch e utilissimo, con pure il navigatore per non perdersi mai. Tantissimi i dati che vengono raccolti con anche il controllo fitness che calcola il consumo di calorie e può essere collegato a un cardiofrequenzimetro. Naturalmente tutto condiviso in tempo reale pure sull'app eBikeConnect per avere uno storico. Questione anche di sicurezza con la funzione eLock per parcheggiare la bici con più tranquillità: quando il ciclocomputer viene rimosso, si disattiva anche il supporto del motore alla pedalata.

Insomma, ci sono tutti i comfort possibili per una piacevolissima pedalata, ma attenzione: non azzera la fatica.