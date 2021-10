Il Pancotto alla milanese dello Chef Claudio Sadler  

In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione lo Chef Claudio Sadler, una stella Michelin, ha preparato una ricetta molto semplice che possa essere fatta con ingredienti non eccessivamente costosi ma soprattutto di recupero. “Cucina moderna in evoluzione” è la definizione che meglio descrive la filosofia culinaria dello Chef stellato. Ecco la preparazione del Pancotto alla Milanese con brodo di funghi, finferli, funghi porcini e tuorlo d’uovo cotto nel ghiaccio.