Green Vehicles: Elettra SUV, minicar con pannello fotovoltaico sul tettuccio

Non può sfuggire la particolarità di questa minicar full eletric: il pannello fotovoltaico di silicio cristallino sul tettuccio che consente fino al 30% in più di autonomia, circa 40-50 km di percorrenza. Si tratta di Elettra SUV – dove SUV sta per Solar Urban Vehicle - il quadriciclo elettrico presentato dall'importatore italiano Green Vehicles.