Fiat, presentata la 500 elettrica

Era uno dei momenti più attesi del Salone dell’Auto di Ginevra, l’anteprima mondiale della FIAT 500 elettrica. La cancellazione dell’eventi causa coronavirus ha costretto il gruppo FCA, così come accaduto per gli altri marchi, a ripiegare su una presentazione virtuale. La 500E ha un’autonomia dichiarata di 320 chilometri per una velocità massima di 150. Sarà possibile disporre di un kit che consente la ricarica della macchina anche tramite le prese di corrente domestiche. Fiat 500e: l'icona diventa elettrica

























Linee e dimensioni sono differenti rispetto alla “sorella” con motori termici. La 500E è infatti più lunga e più larga. Sul fronte tecnologico è da sottolineare il livello 2 di guida autonoma, quello che consente di controllare la presenza di altre auto, di pedoni e di ciclisti oltreché la lettura dei limiti di velocità.

Prezzo? Si parla di quasi 38.000 euro per La Prima, sigla scelta per il modello del debutto, che sarà full optional e solo in versione cabrio.