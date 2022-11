Extreme E: X44 Racing rimonta e festeggia il titolo, in Uruguay vince il team Abt

EXTREME E

Al-Attiyah e Andersson vincono l'Energy X Prix a Punta del Este, ma gli occhi sono tutti sulla corsa per il campionato: Loeb e Gutierrez, terzi, strappano il primato al team di Nico Rosberg

© extreme e Non arriva il bis per il team Rosberg X Racing, che vede sfumare il titolo dell'Extreme E. Kristoffersen e Åhlin-Kottulinsky non superano infatti la Crazy Race e non partecipano, così come il team di Chip Ganassi e Acciona|Sainz, all'atto conclusivo. Può dunque festeggiare l'X44 Racing di Lewis Hamilton: Loeb e Gutierrez chiudono terzi e festeggiano il titolo per soli due punti. L'Energy X Prix è andato ad Al-Attiyah e Andersson (Abt Cupra XE).

Succede di tutto nell'ultima prova dell'Extreme E, che ha visto chiudersi la sua stagione in Uruguay con l'Energy X Prix disputato a Punta del Este e ha regalato il titolo al team X44 di Lewis Hamilton. La gara è ricca di colpi di scena sin dall'inizio, con tre contendenti al titolo eliminati ancor prima della finalissima. L'Acciona|Sainz e il team di Chip Ganassi si arrendono in semifinale, col cappottamento di Laia Sanz a spegnere i sogni di Carlos Sainz sr. (terzo nel campionato, con 66 punti), mentre l'X Rosberg Racing deve salutare nella Crazy Race: fatale la rottura di una ruota, dovuta a un forte contatto, durante la manche di Mikaela Åhlin-Kottulinsky. Avanza invece il team X44 Vida Carbon, che disputando la finalissima può soffiare il titolo ai rivali: Loeb parte fortissimo, ma poi commette un errore e scivola in quarta posizione nella gara dominata da Nasser Al-Attiyah e Klara Andersson (Abt Cupra XE), che precedono sul traguardo il team Neom McLaren Racing (Foust/Gilmour). Fa meglio della leggenda del rally Cristina Gutierrez, che si avvicina alle contendenti per il podio e approfitta di un episodio favorevole per chiudere terza: Hansen e Munnings (Andretti) sono infatti precipitosi nel cambio e ricevono sette secondi di penalità, scivolando al quarto posto. Il podio di Loeb/Gutierrez vale così il sorpasso nel campionato e il team X44 può festeggiare il titolo: la squadra di Lewis Hamilton batte così quella di Rosberg per soli due punti, chiudendo a quota 86 punti contro gli 84 dei detentori del titolo. Una beffa per Kristofferson e Åhlin-Kottulinsky, che vedono sfumare il bis in extremis.