Educare alla No Smog Mobility

Quella che si è chiusa è stata la decima edizione di No Smog Mobility, la rassegna sulla mobilità sostenibile con 400 i partecipanti on line e un numero limitato di studenti, ingegneri e giornalisti nell'Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo, in diretta su Youtube e i social. "Il nostro Ateneo è particolarmente sensibile su questa tematica - ha spiegato il Rettore, prof. Fabrizio Micari - contribuendo alla diffusione della cultura 'no smog' e incentivando azioni concrete per la mobilità sostenibile".