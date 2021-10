E-STC Series, il primo campionato di Super Turismo elettrico al mondo dedicato alle Tesla Model 3

CAMPIONATO ELETTRICO

Il primo campionato di Super Turismo elettrico al mondo dedicato alle Tesla Model 3

Si chiama E-STC Series, Electric Super Touring Car Series, ed è il primo campionato di Super Turismo elettrico al mondo dedicato alle Tesla Model 3. Una velocità massima che tocca i 270 chilometri orari, un’accelerazione da zero a cento in due secondi e nove, quasi 500 cavalli di potenza e un perfetto mix di prestazioni e sostenibilità.

Il campionato è pronto ad accogliere anche altri marchi oltre a Tesla, l’importante è che siano rigorosamente full electric. Un doppio campionato in realtà, “Sprint” ed “Endurance”, articolato su nove weekend di gara con la collaborazione di ACI Sport per il settore delle energie alternative. I tifosi da casa possono dare una mano al proprio pilota preferito, stile Formula E, tramite il voto sui social.

Si corre a Vallelunga, Imola, Adria, Misano e si è già corso a Varano con un weekend di gara divertente e anomalo: prima la Super Pole su giro secco, poi una Qualifying Race per avere lo schieramento di partenza della gara vera e propria prevista sull’arco di dodici giri con partenza lanciata. La vittoria è andata a Max Mugelli nella manche del sabato e ad Andrea Fontana in quella della domenica.

Un modo inedito di vedere Tesla e sottolineare lo spirito sportivo della full-electric made in California. Tra le novità del campionato c’è la possibilità di gareggiare da soli o in una squadra composta da due piloti in un’ottica di suddivisione dei costi perché l’approccio sostenibile alle gare deve ormai prevedere anche questo fattore. Per quanto riguarda l’Endurance invece ci sarà una doppia manche di 200 chilometri totali e un cambio pilota con squadre miste donna-uomo per sottolineare la parità di genere anche dietro il volante, un po’ come succede anche in Extreme E, il campionato per suv totalmente elettrici.