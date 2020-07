BMW, batterie a impatto zero

FUTURO GREEN

Materiali utilizzati e processi industriali rappresentano, insieme allo smaltimento, i punti critici nel ciclo di vita delle batterie. Una tema centrale per le case automobilistiche che hanno investito miliardi di euro per lo sviluppo di auto elettrificate. Su questo fronte BMW si è posta l’obiettivo di creare un ciclo di materiali chiuso e sostenibile per le batterie. Con un nuovo impianto pilota che produrrà batterie agli ioni di litio, l'azienda sta compiendo il passo logico successivo per presidiare tutti gli aspetti della catena del valore delle batterie: dalla selezione dei materiali, alla composizione e alla progettazione delle celle della batteria, fino alla produzione quasi-standard e al riciclo.

L'impianto pilota sarà costruito a Parsdorf, vicino a Monaco, e dovrebbe entrare in servizio alla fine del 2022. Il volume totale del progetto è di quasi 110 milioni di euro e circa 50 addetti lavoreranno nello stabilimento. Per dare un contributo efficace alla protezione del clima, è necessario migliorare l'equilibrio ambientale complessivo di tutti i componenti del veicolo e coinvolgere i partner nel processo. Ciò vale in particolare per la produzione ad alta intensità energetica di batterie per veicoli elettrici. Fino al 40% delle emissioni di CO2 di un veicolo completamente elettrico proviene dalla sola produzione di batterie.

Per sviluppare una tecnologia delle batterie innovativa e sostenibile, BMW sta lavorando come parte di un consorzio tecnologico con il produttore di batterie svedese Northvolt e Umicore, uno sviluppatore belga di materiali per batterie. La collaborazione si concentra sulla creazione di una catena del valore sostenibile end-to-end per le batterie in Europa, che si estende dallo sviluppo alla produzione al riciclo.

Northvolt produrrà le celle della batteria nella propria gigafactory attualmente in costruzione a Skellefteå, nel nord della Svezia, dal 2024 in poi. Northvolt otterrà l'energia necessaria per produrre le batterie esclusivamente da energia eolica e idroelettrica generata a livello regionale nella Svezia settentrionale.

Umicore contribuirà allo sviluppo di una batteria sostenibile in Europa. Il design delle celle riciclabili è un obiettivo costante sin dall'inizio dello sviluppo delle batterie. Di fronte alla domanda in rapida crescita di batterie, il riciclo dei componenti della batteria alla fine del ciclo di vita e un ampio riutilizzo delle materie prime saranno fondamentali per chiudere il ciclo dei materiali nel miglior modo possibile.

Entro il 2021 un quarto dei veicoli BMW venduti in Europa dovrebbe avere una trasmissione elettrica; un terzo nel 2025 e metà nel 2030