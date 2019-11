Auto elettriche: comanda ancora la Tesla

VENDITE

Con 21.336 esemplari venduti nel mese di agosto la Tesla Model 3 continua a dominare il mercato mondiale delle auto full electric, con una quota del 12% del settore. Sul podio, staccatissime, le cinesi BAIC EU-Series, (7.560) e BYD Yuan S2 EV, che non sono disponibili in Europa. Per trovare il primo modello del vecchio continente in classifica occorre scendere alla sesta posizione, con la Renault Zoe, 2914 macchine vendute nel mese di agosto.

Nel calcolo delle vendite dei primi 8 mesi del 2019 la Model 3 si attesta a 168.770 vetture immatricolate, seguita sempre da BAIC e BYD. Indietro per ora le grandi case europee che hanno avviato da pochi mesi gli investimenti per la produzione massiccia di auto elettriche. Una conversione industriale che darà i suoi frutti dal 2020 in avanti.