A Singapore strade (auto) pulite 

VIA AI TEST

Da un lato un'ottima notizia, dall'altro l'inevitabile riflessione sull'ennesima attività sottratta all'uomo da parte dell'intelligenza artificiale. A Singapore sono iniziati i test, durante le ore di minor traffico, delle prime pulitrici stradali a guida autonoma. A firmare il progetto è Dulevo, società leader mondiale nella pulizia commerciale, industriale e urbana, in collaborazione con ST ENGINEERING e 800SUPER WASTE MANAGEMENT.

Efficiente, tecnologica e sostenibile la nuova pulitrice risparmia fino al 60% del consumo di acqua e adotta un sistema integrato di filtraggio che garantisce l'abbattimento totale delle particelle PM10. I camioncini futuristici vengono monitorati da una centrale a distanza che determina i percorsi, i tempi e ogni minima variazione. Le prove in corso in questi giorni potrebbero, in caso di successo, portare a una diffusione capillare delle pulitrici senza autista sulle strade di Singapore nel 2022. “Siamo molto felici di collaborare a un’innovazione così importante che contribuirà a rendere le città sempre più intelligenti e sostenibili e a cambiare il mondo della mobilità”, ha dichiarato Tighe Noonan, Presidente e CEO di Dulevo International. “Il successo del progetto dimostra ancora una volta come Dulevo rappresenti un’eccellenza non solo per l’efficacia e l’efficienza dei propri prodotti, ma anche per la capacità di portare il proprio contributo di idee, ricerca e sviluppo in complessi programmi internazionali come questo”.