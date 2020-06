A E-Planet il premio MOIGE

L'osservatorio Media del MOIGE, ha attribuito il premio a E-Planet per aver proposto al giovane pubblico di Italia 1 con coraggio e dedizione un interessante approfondimento sulle tematiche green delle energie rinnovabili e del rispetto dell'ambiente. Andando oltre l'informazione di taglio sportivo, il format ha in questo modo iniziato un importante processo di educazione ad un futuro sostenibile, offrendo molteplici spunti di riflessione sul potere che la tecnologia e il suo utilizzo coscienzioso possono avere in questo processo. Questa la motivazione del riconoscimento a E-Planet, deciso dopo aver monitorato oltre 300 prodotti televisivi. E-Planet è in onda tutte le domeniche su Italia 1 alle 14.00 con replica, sempre la domenica, in terza serata.