James Rodriguez strizza l'occhio al Napoli

11/06/2019 di ANTONIO PETRAZZUOLO

Al di là dei numeri, la necessità di acquisire almeno un top player, per accrescere la personalità e l'esperienza della squadra, si fa sempre più strada nelle menti della dirigenza partenopea. Così, dopo le due stagioni in prestito al Bayern Monaco, e i saluti formalizzati dal numero 10 colombiano, è tempo di trattative. Il Napoli sembra essere in pole. Il calciatore infatti non ha negato la sua disponibilità al trasferimento, anche perché ben conosce la guida tecnica. Come già sottolineai il mese scorso, James rappresenterebbe un ottimo innesto. Il club di ADL, tuttavia, dovrà trovare una soluzione per i 6 milioni a stagione che il calciatore percepisce grazie all'accordo con i Galacticos, ma la cifra si può abbassare senza problemi offrendo all'attaccante un accordo di cinque anni su cui spalmare il lauto stipendio. E proprio su quest'ultima ipotesi, secondo indiscrezioni dell'ultim’ora, ci sarebbe stato anche l'ok del diretto interessato. Insomma il colpaccio è alla portata e i tifosi partenopei non vedono l'ora di accogliere un talento del genere all'ombra del Vesuvio.



Intanto resta vivo il gradimento per Josip Ilicic dell'Atalanta, senza dimenticare che un bomber d'area di rigore, un attaccante di peso, resta nelle idee degli uomini di ADL per garantire un'ulteriore pedina al gioco offensivo del Napoli. A tal proposito va detto che non si registrano grosse indiscrezioni sui nomi di Diego Costa e Mauro Icardi. Sta di fatto che uno dei due, insieme a James Rodriguez, garantirebbe una ventata di rinnovato entusiasmo per la piazza partenopea, pronta a rinnovare la sfida alla Juventus, dopo aver preso la mira quest'anno, come sottolineato dallo stesso Carletto Ancelotti. Come regalo per i 60 anni uno James non sarebbe male per iniziare a sognare. Aurelio, pensaci tu.