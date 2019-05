Gattuso, che dispiacere. Ora Singer e Gazidis ci guidino verso un porto sicuro

28/05/2019 di CARLO PELLEGATTI

Chiudo il passato, affermando con forza che il Milan abbia ottenuto un grande risultato, chiudendo a un punto dietro l’Inter, ma davanti a Roma e Lazio. Il suo organico è inferiore, l’infortunio di Bonaventura ha aumentato il gap, la mancanza in rosa di qualche giocatore di carisma e esperienza hanno poi impedito di superare i momenti più difficili.



Questo 28 maggio, per i tifosi rossoneri è una data indimenticabile, perché è stato il giorno della conquista di due Coppe dei Campioni. Cinquanta anni fa, Gianni Rivera e Pierino Prati sono stati i protagonisti di una trionfale vittoria a Madrid sull’Ajax di Johann Crujff, battuto con il risultato di 4-1. Tre le reti di Pierino la Peste, grazie alle magiche ispirazioni proprio di Rivera. Nel 2003 la finale di Manchester, forse la più epica per gli appassionati milanisti. La squadra dei “Meravigliosi”, guidata da Carlo Ancelotti, batte ai calci di rigore la Juventus. Gli occhi sul penalty decisivo di Andrij Shevchenko entrano nella storia, nella leggenda, nel mito. A centrocampo, fra i protagonisti Rino Gattuso, che alza la Coppa insieme ai suoi amici Brocchi e Abbiati.



Dopo sedici anni, questo 28 maggio sarà forse più doloroso per Rino. ”Il vento e il leone“ sembra oggi incontri la dirigenza per formalizzare il suo addio al Milan, al quale ha dato sudore, lacrime, un po’ della sua salute, tanto del suo amore, una totale dedizione. Le sue idee non collimano con le strategie della nuova proprietà, per questa ragione ha ritenuto di lasciare la guida tecnica della squadra.



Mi dispiace perché ero affezionato a Gattuso, che mi ha sempre ben rappresentato per la sua sincerità, per la sua onestà, un esempio nel mondo del calcio. Non era comunque difficile prevedere che siamo alla vigilia di giorni sconvolgenti per i tifosi rossoneri. Come mi sto sentendo io? Come Ulisse sulla sua barca tra Scilla e Cariddi. Un po’ scosso, mentre scruto l’orizzonte, tappandomi le orecchie per non sentire il canto, non delle Sirene, ma dei nuovi allenatori, un suono che potrebbe stordirmi.



Mi auguro solo che Singer e Gazidis siano bravi con il timone e con le vele per portare presto fuori me e i milioni di tifosi rossoneri dal mare troppo tempo in burrasca. Bonaccia, per favore, bonaccia e un porto sicuro!!