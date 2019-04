Un messaggio per Allegri, vincere la Champions è l’unica cosa che conta!

09/04/2019 di STEFANO DISCRETI

Cristiano Ronaldo è qui per questo, per riportare la Champions League a Torino dopo 23 lunghissimi anni, inutile girarci intorno. Con lo strapotere bianconero senza precedenti in essere attualmente nel campionato italiano alla Juventus per continuare a vincere lo scudetto di turno sarebbe bastato tenere Higuain, promuovere Kean, ma anche addirittura forse affidarsi ai Zaza, ai Llorente o ai Matri come fatto nel recente passato; magari invece di vincerlo con 6-7 partite di anticipo sarebbe stato necessario aspettare qualche settimana in più. Cambiava comunque poco. Piuttosto, per fare il salto di qualità in Europa serviva necessariamente lui, il più forte di tutti, l’uomo Champions per eccellenza (insieme a Messi). Evitato un fallimento epocale negli ottavi di finale, grazie proprio a CR7, adesso niente deve più spaventare la Vecchia Signora. Rispetto per tutti, Ajax in primis, ma paura di nessuno. Una Juventus pavida, come quella vista a Madrid con De Sciglio preferito a Cancelo, non va da nessuna parte. Una Juventus all’arrembaggio, come quella ammirata nel ritorno contro la squadra di Simeone, non deve invece temere nessuno. Forse è la favorita in assoluto.