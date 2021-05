Verstappen è il rivale perfetto per Hamilton

Finalmente in Formula 1 c'è storia

La portata dell’evento è storica: mai Max Verstappen e Red Bull erano stati in testa alla classifica mondiale nell’era ibrida. Il sorpasso a Lewis Hamilton e Mercedes si è concretizzato al termine del Gran Premio di Monaco: Max, al primo successo nel Principato, ha inflitto una severa lezione al rivale in uno dei circuiti più difficili e affascinanti del Circus. Se poi è vero che le stradine di Montecarlo esaltano le abilità del pilota più che quelle del mezzo, per Hamilton questo sarà un duro colpo da digerire.

Verstappen ha dunque acceso il fuoco della rivalità: il caso track limits in Bahrain, la ruotata al Tamburello e le scaramucce del Montmelò avevano lasciato in dote il presagio di un mondiale finalmente equilibrato. Verstappen è passato dalle parole ai fatti: l’olandese, investito da critica e risultati a erede dello scettro di Lewis, ha coronato un inseguimento iniziato (a parole) nell’inverno 2019, con alcune dichiarazioni al veleno indirizzate al britannico:

«Sulla Mercedes vincerebbe il 60% dei piloti in griglia». Poi una profezia: «Devi essere nelle condizioni di poter mettere il tuo rivale sotto pressione: se ci riesci allora gli complichi parecchio la vita».