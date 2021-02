Uno, nessuno e Nicolò Barella

L'amore per la Sardegna, l'importanza della famiglia.

Barella è un uomo del XX° secolo in un corpo da atleta del XXI°. Ha appena 24 anni ma è già padre di tre figlie – l’ultima, Matilde, è nata il 18 gennaio, a poche ore dal gol di Nicolò contro la Juventus. Non è un amante dei social e la sua sciatteria nell’uso dei profili virtuali è inversamente proporzionale alla sua serietà nella vita di tutti i giorni – lavorativa e non.

«Credo che il gol alla Juve abbia consacrato ufficialmente Barella come miglior giocatore italiano», ha dichiarato Gigi Riva qualche giorno fa in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. «Da piccolo aveva già la testa da grande. Sono orgoglioso di lui perché rappresenta Cagliari e la Sardegna, come la rappresentavo io.»