Sarri torna alle origini

La Lazio non è la Juve, per sua fortuna

Un divano angolare grigio piuttosto anonimo, alle spalle delle veneziane bianche in stile anni ‘80; l’unico legame con l’immaginario rurale proiettato negli anni dall’allenatore toscano è la parete di pietra viva che fa da sfondo, eppure anch’essa è edulcorata e banalizzata da una luce led che sembra ideata da un architetto con giacca di tweed. Così si mostrava la casa di Sarri qualche giorno fa nella diretta fiume di Sportitalia Mercato. Sarri, vecchio amante dei campi in terra, non poteva trovare un ambiente più adatto per il rilancio della propria immagine dopo un anno sabbatico.