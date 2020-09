Messi Male

Abbiamo sempre immaginato, a volte sperato, di vedere Leo Messi lontano da Barcellona. Ma era uno di quei desideri di ribellione giovanile, sogni o incubi, proiezione delle nostre inquietudini. La verità è che non ci abbiamo mai creduto davvero. In fin dei conti vedere la 10 blaugrana sulle spalle della Pulce è stata una di quelle certezze su cui poter contare, appigli affidabili in una realtà in perenne movimento.

E invece la bomba deflagrata poco più di una settimana fa ha scosso dalle fondamenta il mondo del pallone. Un terremoto che ha portato con sé uno sciame sismico di utopie e manifestazioni di piazza. Le squadre di mezzo mondo hanno sognato di vestire dei propri colori Messi: dalle opzioni più credibili Manchester City e PSG, le cui dirigenze avranno investito ore riunite a stilare previsionali di bilanci includendo le faraoniche pretese del campione argentino, a quelle più romantiche.