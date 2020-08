Maguire, l'ultimo baluardo di Britannia

Un giorno presi un caffè con un signore che aveva lavorato per l’Olivetti in Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Ciò che più gli era rimasto impresso dei suoi viaggi di lavoro era l’incapacità, vissuta con orgoglio, degli inglesi come degli americani di essere multitasking o, per dirla più bonariamente, tuttologi.

D’altronde già più di 50 anni fa negli Stati Uniti, come già denunciava Italo Calvino nei suoi diari americani di fine anni ‘50, era difficile trovare qualche abitante di Los Angeles che non facesse la spesa al supermercato. Insomma, tanto nel mondo americano quanto in quello anglosassone la vita è vissuta a compartimenti stagno, così come lo sono molti degli insegnamenti universitari. In Inghilterra incontrerete professionisti impeccabili nella loro nicchia, ma totalmente sprovveduti alla minima eccezione dalla norma; così come la maggior parte dei quotidiani nazionali lascia a desiderare, e trionfano le riviste specialistiche di ogni sorta.