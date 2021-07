Le Olimpiadi mutilate

CONTRASTI

Al via i Giochi più discussi di sempre

La magia dei cinque cerchi, il fascino di sport dimenticati per quattro anni che diventano magicamente di dominio pubblico, la nascita di nuovi eroi e la caduta di altri. Tutto questo, e non solo, significano le Olimpiadi, il torneo sportivo più antico della storia che a cadenza regolare dà l’opportunità agli atleti di tutto il mondo di stabilire chi sia veramente il migliore. A Tokyo andrà in scena un nuovo capitolo di una storia ultra centenaria, ma questa volta a mancare sarà lo spirito di sempre. Che sarebbe stata un’edizione tormentata e travagliata lo si era capito già dal marzo 2020, quando la pandemia legata al Coronavirus aveva portato gli organizzatori a rimandare l’evento di un anno sperando in chiari di luna migliori. Adesso, però, probabilmente la situazione è anche peggiorata.

Se infatti la prima estate in compagnia del Covid è passata tra risate, aperitivi e spensieratezza, la seconda sembra già aver esaurito il proprio bonus di tranquillità, mentre i casi in tutto il mondo tornano inesorabilmente ad aumentare. L’Europeo appena terminato si è salvato con pochissimi casi, la Copa América è stata ben più falcidiata – chiedere al povero Venezuela per conferma – ma le Olimpiadi sembrano prepararsi a una vera e propria ecatombe.