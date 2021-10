Igor Tudor e lo spirito Hellas

Un piratesco ritorno alle origini

Di fronte a un risultato clamoroso come il 4-1 rifilato dall’Hellas Verona alla Lazio, la tentazione ineludibile per la stampa è quella di dedicarsi in primis al tracollo della squadra più quotata, parlando poi solo a margine della bella partita della provinciale di turno. Eppure noi riteniamo indispensabile approfondire ciò che è accaduto a Verona da metà settembre a questa parte, ovvero da quando Igor Tudor ha sostituito dopo sole tre giornate il sempre più appannato Eusebio Di Francesco.

Il croato, che lo scorso anno era stato il vice di Pirlo nella burrascosa stagione di transizione juventina, si è posto da subito in netta antitesi rispetto al suo predecessore, il quale nella sua prima conferenza stampa veronese aveva già impartito lezioni di tattica al pubblico e ringraziato la dirigenza di aver voluto parlare «da subito di calcio, non come possono far tutti, ma con competenza». A domanda precisa riguardo il modulo di base preferito, mentre Di Francesco aveva con prontezza indicato «la difesa a tre per sfruttare al meglio sulle fasce Lazovic e Faraoni», Tudor ha invece confessato più sommessamente di non avere un modulo preferito, dando ai presenti una lezione di pragmatismo:

«I moduli e i sistemi per me vanno messi sempre in secondo piano, la cosa importante è lo stile, è quello che distingue una squadra dall’altra. Puoi giocare a 4, a 3, dieci metri più alto o più basso, ma secondo me questo non ha importanza. Invece il modo in cui affronti l’avversario e l’identità della squadra sono cose davvero importanti. Quando guardi una squadra ti chiedi “com’è?”, non stai a guardare se è messa a 4, a 3 o a 5. La senti a livello di intensità, di movimento senza palla, di forza e linee di passaggio. Poi chiaramente a noi allenatori piace parlare di tattica, che ha la sua importanza, non la sottovaluto, però le cose che ho detto prima sono più importanti».