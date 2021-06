Bernie Ecclestone, il Napoleone della Formula 1

Un uomo che ha segnato un'epoca

Nel Nuovo Testamento, Timoteo ci dice che l’amore per il denaro è la radice di tutti i mali. L’Antico Testamento, invece, ci tramanda che Adamo non fu tentato dal denaro, ma dalla ricerca della ricchezza. La storia di Bernie Ecclestone potrebbe essere riassunta all’interno di questa dialettica Bene / Male in un mondo che, morto Dio, deve fare i conti con superuomini. Le tentazioni più grandi? i soldi. Il pericolo più grande? la morte.

90 anni suonati di vita, 70 anni di attività, Bernie Ecclestone ha speso la sua esistenza alla conquista del mondo, giocando nel campo dell’automobilismo sportivo con l’audacia e la passione che solo le prime rombanti e futuristiche auto da corsa avrebbero potuto ispirare. Dal suo metro e 59 centimetri di altezza è il Napoleone della Formula 1, uno dei personaggi più affascinanti della storia dell’automobilismo.