Cambia il vento a Barcellona: Luna Rossa Prada Pirelli prova l'allungo con brezza debole

LOUIS VUITTON CUP

Le condizioni meteorologiche potrebbero aiutare l'equipaggio tricolore, apparso più in palla quando il vento appare più ridotto

La prima giornata delle finali di Louis Vuitton Cup si è chiusa con un pareggio, frutto soprattutto di condizioni climatiche sino a quel momento mai viste a Barcellona. Il vento ha spirato costantemente fra i 18 e i 21 nodi, al limite del consentito per la competizione costringendo addirittura l'organizzazione a rinviare di dieci minuti la partenza della seconda regata. Luna Rossa Prada Pirelli e INEOS Britannia si sono spartite la posta in palio, ma a conti fatti l'imbarcazione italiana ha dimostrato di poter competere anche con una ventilazione sostenuta, cosa che non era accaduta nel Round Robin.

Se si analizzano semplicemente i dati delle regate, si nota come gli uomini di Max Sirena siano riusciti a sprigionare la velocità assoluta più alta della kermesse toccando nella prima prova i 52,3 nodi (attorno ai 97 chilometri orari) rispetto 51,0 degli avversari mettendo in campo una VMG (velocità media) maggiore rispetto a quella degli inglesi sia di bolina (37,9 nodi contro 36,2) che di poppa (44,8 contro 43,8). Nella seconda regata invece ha fatto la differenza la partenza dove l'imbarcazione britannica è scattata sottovento toccando invece 40,4 nodi di media contro i 40,3 di Checco Bruni e compagni (in bolina 37,2 contro i 37,1, in poppa 44,8 contro 44,5).

In vista dei prossimi appuntamenti in programma sabato 28 e domenica 29 settembre, il vento dovrebbe cambiare nel vero senso della parola. Nella prima giornata la brezza dovrebbe rimanere costante attorno ai 7/8 nodi, molto vicina al limite minimo di 6,5 per poter gareggiare e di conseguenza aprendo la strada a un eventuale rinvio. Il giorno successivo il vento dovrebbe nuovamente alzarsi issandosi sui 12 nodi con punte di 17, l'ideale per muoversi con queste imbarcazioni senza rischiare nulla.

Questa situazione potrebbe paradossalmente favorire ancor di più Luna Rossa, barca in grado di adattarsi a ogni condizione e per questo più performante con vento debole rispetto a INEOS Britannia. Lo si è visto durante le semifinali con gli uomini di Sir Ben Ainslie in grave difficoltà con Alinghi Red Bull Racing e battuti dagli svizzeri per due volte consecutivamente. Chiaramente in questi casi sarà necessario non commettere alcun errore di manovra e soprattutto sperare che si gareggi, anche perché un eventuale rinvio a lunedì 30 settembre (giorno di recupero preposto dall'organizzazione) potrebbe riportare vento leggermente più sostenuto e soprattutto onda più forte complice l'avvicinamento di una perturbazione.