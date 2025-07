America's Cup, Luna Rossa lancia la sfida a New Zealand al fianco del Circolo del Remo e della Vela Italia

"Per la prima volta in 176 anni di storia, l’America’s Cup si disputa in Italia, a Napoli. Per questo motivo, dopo tre edizioni consecutive in collaborazione con il Circolo della Vela Sicilia, ci è sembrato naturale essere rappresentati da uno Yacht Club che, oltre a godere di una straordinaria reputazione internazionale, ha anche un profondo legame con la città. A nome del team desidero ringraziare il CVS, i suoi soci e il suo Presidente Agostino Randazzo per il supporto e l’affetto con i quali ci hanno accompagnati in questi anni. Insieme abbiamo vissuto dei momenti straordinari, coronati dalle indimenticabili vittorie della PRADA Cup del 2021 ad Auckland e delle Youth e Women America’s Cup di Barcellona. Siamo certi che il CVS sarà protagonista di altre importanti sfide e auguriamo loro ogni successo per i traguardi futuri - ha spiegato Bertelli a cui si sono aggiunte le parole dell'amministratore delegato di Luna Rossa Max Sirena -. Siamo felici di avere al nostro fianco il Circolo del Remo e della Vela Italia per la 38^ America’s Cup. Da sempre bacino di giovani talenti e organizzatore della famosa Regata dei Tre Golfi, siamo onorati di avere il suo guidone a bordo di Luna Rossa. La storia sportiva dell’'Italia', unita a una profonda cultura del mare e della vela, rappresenta un valore aggiunto per il nostro team che si appresta a regatare nelle acque del Golfo di Napoli".