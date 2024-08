Motomondiale e vela si fondono in vista dell'America's Cup: Luna Rossa Prada Pirelli si affida ai cupolini di WRS 

LA NUOVA SOLUZIONE

L'azienda di Cattolica ha fornito la propria tecnologia per creare una soluzione aerodinamica da applicare durante il principale appuntamento velistico al via da Barcellona nel pomeriggio di giovedì 22 agosto

© Ufficio Stampa L'aerodinamica non è soltanto una componente fondamentale per il mondo dei motori, ma anche per quello della vela, dove tagliare l'aria diventa fondamentale per andare più veloci degli avversari. È per questo motivo che, in vista della trentasettesima edizione dell'America's Cup, Luna Rossa Prada Pirelli ha deciso di appoggiarsi sull'esperienza di WRS, azienda italiana specializzata nella produzione di cupolini per moto. Il brand di Cattolica, che fornisce materiale tecnico a team di MotoGp e Superbike come Prima Pramac Ducati, Yamaha e BMW, ha realizzato speciali soluzioni da proporre sull'AC75 tricolore, pronto a scendere in acqua a Barcellona.

Studiati appositamente per l'imbarcazione e prodotto con un materiale ad alta resistenza con la stessa tecnologia applicata ai mezzi presenti nel Motomondiale, i cupolini sono realizzati in un unico pezzo lungo circa due metri e sono in grado di garantire ottima “trasmittanza”, cioè capacità di far passare la luce, e ottima visibilità. La loro funzione è quella di proteggere i trimmer, consentendo loto di avere una perfetta visuale e - contemporaneamente - di mantenere una posizione aerodinamica. La scelta dei materiali e i trattamenti per facilitare il deflusso dell’acqua sono stati un altro elemento chiave nella realizzazione dei prodotti.

Il debutto del cupolino WRS sull'AC75 di Luna Rossa è in programma nel pomeriggio di giovedì 22 agosto quando a Barcellona è previsto il primo appuntamento con le Final Preliminary Regatta, in onda su Canale 20 e in streaming sul sito di SportMediaset. Test che saranno utili a comprendere l'efficacia in vista della Louis Vuitton Cup, al via il 29 agosto, e per l'eventuale finalissima con Emirates Team New Zealand a ottobre per barche che possono raggiungere velocità superiori ai 50 nodi (circa 100k/h) complice il grande sviluppo aerodinamico.

"Dopo anni di passione e dedizione nella produzione di cupolini per moto, siamo entusiasti e orgogliosi di annunciare il nostro debutto nel meraviglioso mondo della vela. Essere scelti come fornitori ufficiali di Luna Rossa Prada Pirelli è per noi un grande onore - ha spiegato Ceo di WRS Nicolas Zavoli -. Abbiamo messo anima e cuore nello sviluppo di questo prodotto, unendo la nostra esperienza a tecnologie all'avanguardia. Sviluppare i cupolini dell’AC75 è stata una sfida avvincente, ci auguriamo che il nostro contributo possa supportare il team nelle sue sfide e siamo grati per l'opportunità di far parte di questa straordinaria avventura".

Grande soddisfazione anche da parte dello Skipper e Team Director di Luna Rossa Max Sirena che ha deciso di puntare sulle soluzioni di WRS: "’AC75 di Coppa America e la moto sono due mezzi molto diversi, soprattutto per quanto riguarda l’ambiente in cui si muovono. Un cupolino che deve affrontare il vento e l’acqua di mare ad alte velocità non è semplice da realizzare. Per questo ci siamo rivolti con fiducia a WRS, certi che avrebbero compreso le nostre specifiche necessità. Una volta individuate le nostre esigenze, infatti, WRS ha studiato un prodotto ad hoc per Luna Rossa di altissima qualità e affidabilità che certamente sarà di grande aiuto durante le regate della 37^ America’s Cup".