Luna Rossa Prada Pirelli in vetta al Round Robin della Louis Vuitton Cup: risultati, classifiche e calendario della corsa all'America's Cup

La corsa alla conquista della Coppa dalle Cento Ghinee passa dalla Louis Vuitton Cup, la competizione velistica in corso a Barcellona e in onda sul Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le regate di Luna Rossa Prada Pirelli oltre che in streaming sul sito di SportMediaset. La kermesse condurrà la vincitrice a sfidare Emirates Team New Zealand per la 37a America's Cup in un calendario particolarmente fitto che prevede un doppio Round Robin durante i quali tutte le squadre partecipanti si affrontano l'una contro l'altra con l'obiettivo di conquistare i primi quattro posti in classifica, necessari per accedere alle semifinali. La prima in graduatoria deciderà chi affrontare nel secondo turno del torneo componendo così di fatto il tabellone che accompagnerà verso la finale. Ad accedere alla sfida decisiva per l'America's Cup saranno le formazioni che raggiungeranno per prime cinque successi in attesa della finale che vedrà l'assegnazione del titolo al sindacato che conquisterà per prima sette vittorie.