Louis Vuitton Cup, cambia il calendario della quarta giornata: Luna Rossa Prada Pirelli chiude il 1º Round Robin con Alinghi Red Bull Racing

il calendario

La competizione vedrà gli uomini di Max Sirena provar a rafforzare la vetta della classifica

Lo slittamento della regata fra Emirates Team New Zealand e Alinghi Red Bull Racing a domenica 1 settembre ha stravolto la situazione della Louis Vuitton Cup, in procinto di chiudere il primo Round Robin. La competizione, in onda su Canale 20 e in simulcast per le regate di Luna Rossa Prada Pirelli su Italia 1 oltre che in streaming sul sito di SportMediaset, vedrà la presenza di quattro regate nel corso della quarta giornata di gare in attesa di sapere se vi sarà l’utilizzo del giorno di riserva in programma lunedì 2 settembre oppure ripartire direttamente martedì 3 come già previsto inizialmente.

Ad aprire il programma sarà proprio la sfida fra gli elvetici, fanalini di coda con zero vittorie messe a segno, e i Defender alle 14.10 non assegnando però alcun punto. La vera sfida scatterà alle 14.46 con INEOS Britannia che si troverà di fronte i francesi di Orient Express con l’obiettivo di appaiare momentaneamente in classifica Luna Rossa Prada Pirelli. L’equipaggio italiano scenderà poi in acqua subito dopo alle 15.22 per chiudere la prima parte della competizione con Alinghi e confermarsi definitivamente al comando, mentre la chiusura della giornata vedrà NYYC American Magic sfidare alle 15.58 Emirates Team New Zealand.

Lo slittamento del programma porterà allo spostamento delle prove a partire da quella fra Alinghi e Orient Express che potrebbe svolgersi fra lunedì 2 e martedì 3 settembre a seconda delle condizioni meteorologiche. Con comunicazione ai team entro le 12 di domenica 1 settembre. Ciò influenzerà anche sullo spostamento delle successive regate visto che nello stesso giorno dovrebbero disputarsi anche le prime prove del secondo Round Robin con Emirates New Zealand contrapposta a Luna Rossa, American Magic a INEOS Britannia e Luna Rossa a Orient Express.